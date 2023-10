Antti Kammiste alustas täna uues ametis: „Istu tooli peale ja võta kätega tooliäärtest kinni!“

„Kui päris aus olla, jõudsin pärast Viive (Ernesaks, suri tänavu jaanuaris – toim) lahkumist juba mõelda, miks keegi mulle [Vikerraadiost] ei ole helistanud... Aga kui see kõne tuli, siis ehmatas isegi natuke ära – et vaata aga vaata, kuulataksegi su mõtteid kuskil pealt,“ muigab Antti. Ta võttis otsuse langetamiseks siiski veidi mõtlemisaega, sest pakkumine tuli kerge ehmatusena. „Aga siis järgmine kord ütlesin juba jaa ning saimegi kokku,“ sõnas ta Naistelehele .

Augusti alguses selgus, et 35 aastat üheskoos kontserte andnud Eesti muusikaelu tegijad Antti Kammiste ja Ivo Linna on koostöö lõpetanud ning edasised kontserdid on tühistatud. Otsuse koostöö päevapealt lõpetada langetas Ivo Linna ja andis sellest Kammistele teada sõnumi teel.