Ta ütles, et eile polnud veel märkigi, et midagi võiks juhtuda. Ta kirjeldas, et linn oli rahvast täis. Oli kohalikele olulise seitsmepäevase lehtmajadepüha viimane päev. Täna oli Ukaredal plaanis minna ekskursioonile Surnumere äärde. “Äkki hakkas maja värisema, käisid paugud ja oli kuulda sireene,“ kirjeldas ta hommikut.