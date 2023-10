Kuhu on jäänud teised huvilised? Karmel Killandi paljastas, kui palju palasid on Eesti Laulule saadetud

Vikerraadiole antud intervjuus lisas ERRi elamussaadete juht, et kuus laulu neist on eestikeelsed ja kuus ingliskeelsed. Ta pani südamele, et järgmise nädala lõpus tõuseb osavõtutasu poole võrra, ning kes tahab väiksema raha eest loo üle anda, peaks kiirustama, vahendab portaal Menu.

Miks peab kandideerimise tasu üldse muutuma? „Väga lihtsal põhjusel, et kõik ei tuleks viimasel minutil. Paraku see tendents selline on, et viimasel nädalal tuleb suure hooga laulude saak sisse.“ 21. oktoobri keskpäevani on eestikeelse laulu tasu 50 eurot ja muukeelse laulu tasu 100 eurot. Edasi on tasud vastavalt 100 ja 200 eurot.