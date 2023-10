Filmirolli jaoks meeletult kaalu kaotanud Pääru Oja: minu jaoks on see olnud rännak

Pääru tõdes, et Veiko Õunpuu filmi „Viimased“ jaoks sai ka alla võetud. „Veiko ütles, et ma võiks olla selline pinges poiss, ja siis ma proovisin. Liivi rolliga tuli see režissöör Jaak Kilmiga jutuks ja talvest peale olen kaotanud omajagu kaalu. Ameerikas on sellised muutumised levinud. Ma pidasin iseendaga aru, et kui moraalne see on. Mul on üks tuttav arst, kes mõtles minuga kaasa. Minu jaoks on see olnud rännak. Tundus, et Liivi puhul peab nahk olema ihule lähedal,“ ütles Pääru.

„Vabadel päevadel katsun puhata, kuigi söömatusest on uni hõre ja magama jääda on raske. Ärkan vara, aga päeva pooletunniuni on see-eest väga hea. Evolutsiooniliselt on loogiline, et keha tegeleb sellega, et mine otsi süüa. Ega näljaga ei olegi võimalik harjuda - kogu aeg mõtled söögist. Mulle meeldib söögi lähedal olla. Teen oma tüdruksõbrale igasuguseid peeneid roogasid, aga ise ei söö. Söömine on harjumus, mille ümber inimene oma elu struktureerib ja sisustab. Et teen veel need asjad ära, pean kaks tundi vastu, ja siis on lõuna - siis on mõnus. Aga mul see aeg jääb kõik hetkel üle. Toidutegemine tüdruksõbrale asendab seda aega. Olen õppinud saia küpsetama selle aja jooksul. Maitsen, aga ei söö. Lasen temal süüa ja küsin, kuidas on,“ rääkis Oja.