VIDEO | Alika Milova tegi noorte Eurovisioonil Eestit esindavale lauljatarile üllatuse

Milova soovitas Arhannal igat päeva nautida nii palju kui võimalik ning jagas näpunäiteid, kuidas lavapingega paremini toime tulla. „Isegi kui on raske ja pingeline, siis tuleta endale meelde, et sa oled Eurovisioonil. Pane rajult!“ ütles Milova. „See on nii uhke, et oled esimene Eesti esindaja noorte Eurovisioonil.“