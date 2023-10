„Lapsevanematena suhtleme ikka edasi.“ Ärihiid Hannes Tamjärv ja Dina Tertsus lahutasid abielu

Hannes Tamjärv (62) ja Dina Tertsus (45) on juba aasta aega lahus elanud, hiljuti vormistati abielulahutus ka ametlikult. Kui Dinalt uurida, miks ta oma endise perekonnanime tagasi võttis ja kas neil Hannesega on kummalgi juba uus kaaslane, puhkeb ta naerma ja ütleb, et ei taha ühepoolselt rohkem infot jagada.