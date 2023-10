KLÕPSUD | Embus poegadega ja naise vimka väsinud mehele: armastatud saatejuht Kristjan Jõekalda jõudis telereisilt koju

„Me teame, mis toimub Mägi-Karabahhis, kus Armeenia sõjavägi just alla andis ja sealt regioonist lahkus, ja Aserbaidžaan võttis selle enda kontrolli alla. Me teame, kui ärevad on sündmused Armeenias, kus on praegu riigipöörde võimalus õhus. Loodame, et seda muidugi ei juhtu, aga igal juhul on seal praegu väga pinevad ajad. Ma loodan, et need ei ole igas piirkonnas, et me näeme endiselt inimesi rõõmsatena ja oma tavaelu elamas. Igal juhul olen väga põnevil meie eeloleva reisi osas!“ muljetas Teet toona.