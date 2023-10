Varalahkunud Matthew Perry perekond tegi esimese avalduse: meie südamed on murtud...

„Matthew tõi maailma nii palju rõõmu, nii näitleja kui sõbrana,“ seisab ajakirjale People saadetud avalduses. „Meie südamed on armastatud poja ja venna kaotuse tõttu murtud. Te kõik tähendasite talle nii palju ja me hindame seda uskumatut hulka armastust, mis meieni on jõudnud,“ lisas Perry perekond.

Los Angelese võimud avalikustasid laupäeva viimastel tundidel, et 54-aastane näitleja Matthew Perry on surnud. Esialgu oli vaid teada, et ta uppus oma kodus mullivanni. Hiljem lisati, et aastakümneid sõltuvustega võidelnud staari kodust ei leitud narkootikume.