Hea valik! Selgusid Eesti Laul 2024 saatejuhid

„Minu jaoks on Eesti Laul nagu jõulud või sünnipäev. See aeg aastas, mida ma ootan isegi suurema elevusega kui suve. Ja eriti tore, et sel aastal saab minna jälle Tartusse!“ rõõmustab Tõnis Niinemets ERRile antud kommentaaris. Poolfinaal Tartus pole Niinemetsale võõras, esimest korda juhtis ta Eesti Laulu 2019. aastal just Tartus, tollal koos Karl-Erik Taukariga.