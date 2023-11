VIDEO | Sünnipäeva tähistanud Merle Palmiste esitles oma esimest parfüümi: mul on elus olnud õnne ja mul on vedanud

Merle valis loomulikult reisi Brasiiliasse. „Aga nüüd see külmkapp solvus. Külmkapp mul enam ei tööta. Aga see on nali naljaks. Ma arvan, et mul on elus olnud õnne ja mul on vedanud, eks ma olen töökas ja pühendunud ka. Paljud unistused on mul juba täidetud. Aga kõige tähtsam asi elus, mitte et ma sellest nüüd unistaksin, on tervis. Et mu lähedased oleksid elus ja terved ja ise oleksin terve – see on kõige tähtsam ja siis tuleb kõik muu,“ ütles Palmiste lõpetuseks.