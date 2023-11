KLÕPS | Gerli Parmas tähistab abikaasa Martiniga imelist tähtpäeva: kavatsen iga aasta paar salmi juurde kirjutada!

Kroonikale antud intervjuus rääkisid Parmased, et 2022. aasta septembri alguses sõitsid nad Soome Põhjamaade meistrivõistlustele. Martin tegutseb võistlustantsukohtunikuna ja Gerli laulab võistlustel tantsudele saateks, reise tuleb ette tihti. Autos räägiti eelseisvast päevast ja muljetati niisama, kui helises telefon. Teispool toru „Tantsud tähtedega“ tegevprodutsent Jevgeni Supin, kes tegi ettepaneku, millest oli võimatu keelduda. Tantsusaates tutvunud Gerli ja Martin võiksid esitada 6. novembri otsesaates kõigile üllatuseks tantsunumbri. „Ettepanek oli äge, sest 6. novembril on ka Gerli sünnipäev,“ muheleb Martin. „Läksime hullult elevile,“ täiendab Gerli. Tol hetkel autos mõtles ta sekundi ja ütles Martinile, et ärgu saagu valesti aru, aga mis oleks, kui nad abielluksid ja esitaksid saates oma pulmatantsu. Mille peale Martin vastas: „Jumala hea mõte! Teeme ära!“

„Minu õde on notar ja kuna olime perele abiellumisplaani tutvustanud, helistas ta ühel õhtupoolikul ja küsis, kas ikka teame, et meie valitud kuupäevani on jäänud täpselt 30 päeva. Õde ütles, et meil on jäänud loetud tunnid avalduse sisseviimiseks, kui tahame just sel kuupäeval abielluda,“ rääkis Martin. „Olime dressides, üks ühes linna otsas, teine teises asju ajamas, ja kihutasime notaribüroosse, kus saime viimasel hetkel avalduse esitatud,“ naeris Gerli. Nüüd oli kindel, et pulmad 4. novembril tõepoolest toimuvad.