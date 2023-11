FOTOD | Palju õnne! Endine ninjatüdruk Triinu Kivilaan kihlus

Fotodelt on näha, et Giuseppe valis kihlumiseks kuulsa ehtebrändi Cartier „Love“ kollektsiooni kuldse sõrmuse. Nende kodulehel saab selle ehte soetada 1250 dollari eest. Kui sellele on lisatud ka üks teemant, on selle hinnaks juba 2370 dollarit. Antud kollektsiooni sõrmused on väga populaarsed meelelahutusmaailma megastaaride seas.