PUUST JA PUNASEKS | Eesti Laulu žüriiliige paljastas, kuidas tegelikult valiti välja otse finaali pääsenud viis artisti

Märks paljastas, et žüriiliikmetel paluti valida välja viis lugu, mis on kõige kõigemad. Need tuli saata aga eraldi emailiga ERRi poolt antud kontaktile. „Mul tekkis umbes sellised 20 favoriiti, kuulasin need ka veel siis korra läbi ja valisin oma viis laulu,“ selgitas Retro FMi saatejuht oma süsteemi.