VIDEO | Kas ERRi rahaline seis võtab 5Miinuselt võimaluse minna Eurovisionile? Räpparitel on oma teooria

Uurisime räpparitelt, kas 5Miinusel said turundustrikid lihtsalt otsa, et nad lõpuks Eesti Laulule otsustasid tulla. Samuti selgitasid Kroonikale, kas Venelane ehk Gameboy Tetris lahkus bändist ainult seetõttu, et eurolaval tohib olla kuus esinejat ning koos Puuluubiga oleks neid liiga palju olnud. Jutt jõudis ka sinnani, et äkki hakkab Eesti Rahvusringhääling nende kandidatuuri õõnestama, sest kuue esineja saatmine on tunduvalt kulukam kui mõne sooloartisti läkitamine Malmösse.