FOTO | Kaire Vilgats tähistab tütre sünnipäeva: minu päikesekiir!

Kairel on endise kaasa Johannesega kolm last: Alfred (19), Mihkel (17) ja Karin (14). Oktoobri keskpaigas tuli avalikkuse ette uudis, et Johannesel sündis Aveli Jänesega ühine laps. Küsimusele, kuidas neil kärgpere toimib, vastas Kaire: „Me saame hästi läbi nii Johannese kui Aveliga. Aveliga ei ole südamesõbrannad, aga jõulude ajal käisid nad meil. Neil on väga tore suhe. Mul on hea meel nende pärast. Mul on ka väga hea meel, et nad saavad lapse. Meie tütar väga lootis, et talle tuleks õde. Praegu tal on kolm venda ja nüüd saab neljanda, mis on muidugi ka tore,“ rääkis Kaire möödunud suvel Kroonikale antud intervjuus.