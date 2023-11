Kas suur saladus muutis Daniel Levi Viinalassi läbisaamist oma naisega? Daniel: oi, küll sa tahaksid seda teada!

"Ringvaate“ eetris saabus näitleja Viinalasside kodusse siis, kui Daniel oli mõned minutid varem ärganud. Hiljem selgus, et Danieli abikaasa Eleri oli üllatusest ja mehe edasipääsust teadlik juba kolm päeva. Kuna muusik oli juba tele-eetris oma naise poolt osavalt varjatud saladusest nii šokeeritud, siis uurisime naljaga Danielilt, et kas nende suhe on pärast „Ringvaate“ šokki muutunud.