Skandaalne Meelis Lao tunnistab: ma ei ela lapse emaga koos, mu elus on hoopis 20 aastat noorem naine

Sinu käevangus on olnud alati piltilusad naised. Laulja Eda-Ines Etti, ärimees Urmas Sõõrumaa eksnaine Kätlin Maran, seltskonnatäht Heti Tulve. Kes on nüüd sinu elukaaslane? Said ju hiljuti taas isaks?

Tütar sündis ligi kolm aastat tagasi. Saan lapse emaga hästi läbi, kuid me ei ela koos. Minu elus on üks tüdruk, kellega suhtleme, kellega, nagu mulle tundub, sobime päris hästi. Ta on minust kakskümned aastat noorem, kuid meie maailmavaated paljus ühtivad: meil on tore ja mõnus koos olla. Ma ei ole kindel, kui palju saan temast rääkida, õigemini, kui palju ta lubab mul endast avalikkusele rääkida. Ta ei ole tuntud inimene.

Kui palju sa tütre kasvatamisest osa võtad?

Tegelen temaga suhteliselt vähe. Kui ta saab suuremaks, saab asjadest rohkem aru, on ka huvitavam suhelda. Tütre nimi Alessandra oli minu soovitatud. Kust ta mulle pähe tuli, ei teagi. Alessandra Lao.

Sul on abielust Ave Laoga kaks täiskasvanud poega. Millega nad tegelevad?

Noorem poeg Richard Henry õpib Hollandis ülikooli viimasel kursusel majandust. Vanem poeg Roland tegeleb IT-platvormide ehitamisega.

Roland sündis 1990ndate alguses, keerulisel ajal. Erinevatel põhjustel, mida kirjeldan ka raamatus, ei saanud me koos olla. Üks põhjustest oli turvalisus. Minu käest on küsitud: kas sa kardad midagi? Üks asi on karta, et keegi lööb sulle roostetanud noa tagumikku, hoopis teine hirm on oma lähedaste pärast. Kahjuks ma ei saanud oma vanema pojaga olla nii palju koos, kui oleks tahtnud. Ta kasvas põhiliselt emaga. Richard Henryga sain rohkem tegeleda.

Oled sa praegu õnnelik?

Minu käest on küsitud, kas ma tahaks olla 20-30 aastat noorem? Ei tahaks. Tunnen ennast praegu kõige paremini. Mul on piisavalt jaksu, et nautida seda, mida olen õppinud, ja on kuratlikult põnev, millisest ajastust olen läbi käinud. Väärtustan aega, mida veedan oma sõpradega. Minu siht praegu ja ka viie aasta pärast on raamatu levitamine. Kõik, mis on raamatuga seotud, lööb mõnusalt adrenaliini verre.