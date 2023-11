Punane laud dildodega! Epp Kärsin paljastab, miks üldse hakkas naudingutekoolitusi andma

„Ettevõtte müümise järel võtsin aja iseenda jaoks. Mõtlesingi, et mõne aja lihtsalt olen. Olin parasjagu haige, kõrges palavikus, kui nägin unes pikka punast lauda dildodega. Ärkasin hommikul üles ja teadsin kohe, mida edasi teen ja – kirjutasin mõtted kokku enda pealt. Selle pealt, mida kodus teen,“ jätkas Kärsin.

„Läksin seejärel Hot Lips`i (erootikapood – toim.), ostsin kümme dildot ja kutsusin sõbrannad koju külla, et alustuseks neid koolitada. Kirjutasin koolituse sisu ja materjali ise kokku, see ei olnud kuskilt kopeeritud – see tuli ja tuleb ka nüüd lihtsalt läbi minu.“