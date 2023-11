Mida arvavad Puuluubi fännid koostööst 5Miinusega? Puuluubi liige: ma ei saa öösel magada!

Kuigi kõnealused muusikalised kooslused on ka varem koostööd teinud, siis võib just Puuluubi austajaid nende võistluslugu natuke šokeerida. Üks antud duo liikmetest Marko Veisson külastas „Vikerhommikut“, kus ta nende seniseid fänne maha rahustas ning kinnitas, et koostöö 5Miinusega ei jää püsivaks: „Meie puristlikele fännidele ütlen lohutuseks, et me kindlasti ei jää sinna ja tuleme oma liistude juurde tagas.“

Tuleb välja, et ka muusikud ise on ärevuses hetkel. Võiks arvata, et Eesti suurima ja tähtsaima lauluvõistluse poolfinaali pääsemine on üdini positiivne uudis, kuid nii see päris ei ole.

„Vähemalt mina ei saa praegu öösel magada. Mõtlen, et mis nüüd saab meie üheksa aastat ehitatud kuvandist ja karjäärist, aga usun, et kõik saavad aru, et Eesti Laul on ka mänguline sündmus, kus tullakse välja ootamatute lahendustega,“ selgitas Veisson.

Siiski ei osanud ta öelda, et kas nende narkootikumidest kõneleva pealkirjaga lugu on rohkem Puuluubi või 5Miinuse nägu. Ta tõdes, et arvatavasti kuulevad mõlema koosluse fännid antud palas rohkem teisele bändile iseloomulikke helisid.