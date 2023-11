VIDEO | Staarisaate pesamunast superfinalist Margareth Mürk pisarais: ükskõik, kes oleks läinud... Perest lahkuda on valus

Pisarais Margareth tõdes vahetult peale pühapäevaseid tulemusi, et nutab mitte superfinaali pääsemise pärast, vaid oma hea sõbranna Maria Randeri väljakukkumise tõttu. „Ükskõik, kes oleks tegelikult läinud, oleks igal juhul olnud väga valus. Me oleme väga suureks pereks saanud ja perest ära öelda on väga-väga valus,“ rääkis üks 3. detsembri superfinalistidest.