VIDEO | Räppar Gameboy Tetris Raadio 2-s toimuvast: ma ei usu, et see kõik on raha pärast

Ka ise paar aastat tagasi õhtuses vööndis saadet „Tetris“ juhtinud Gameboy ütles, et temal on päris suur nimekiri saadetest, mille kadumise tõttu on tal kurb meel. „Ma absoluutselt ei usu, et see kõik on raha pärast. Inimesena, kes on seal (Raadio 2 - toim.) töötanud, siis raha pole üldse tähtis. Need inimesed on entusiastid, seal ei teenigi raha,“ rääkis muusik Kroonikale.