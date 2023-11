Eelmisel Eesti Laulul rahva südamed võitnud Bedwetters jäeti sel aastal ukse taha: no ju tegi Uudo parema loo!

Nüüd paljastasid voodimärgajad, et tegelikult proovisid nad ka sel sügisel kandideerida, kuid nende nime ei hõigatud ei poolfinalistide kui ka automaatselt finaali pääsenute seas välja. „Kusjuures selle loo, mida me just kuulasime, selle me saatsimegi,“ teatas bändi ninamees Joosep Järvesaar, kui Rock FMi eetris oli kõlanud lugu „Clouds“, mis on ka nende täna ilmunud albumil „It is what it is“.

„Aga ei pääsenud edasi,“ tõdes laulja. Küsimuse peale, kas otse finaali pääsenud Uudo Sepp tegi neist siis parema loo, teatas Mihkel Mõttus vihjates ansambli uuele albumile: „No tuleb välja... Ja see ongi okei - it is what it is!“

Mõttus tunnistas, et tema on just selline inimene, kes elab asju üliraskelt läbi, aga ta hakkas pärast Eesti Laulu ukse taha jäämist mõtlema, et midagi polegi ju tegelikult katki jäänud. „Võib-olla polnudki nii hea lugu. Ise elad seal sees ja kuulad seda lugu 50 korda, aga siis sa annad seda žüriile kuulata ja nemad võib-olla kuulavad sellest viisteist sekundit. Läks nii,“ mõtiskles kitarrist.

Siis läks meestel jutt taaskord Uudo peale ning Järvesaar tõdes, et tema ei mõista seda tögamist. „Eks ta on selline omamoodi meem, mis temast saanud on, aga tegelikult ta laulab ju väga hästi. Ta on korra juba Eesti Laulul olnud ja ta oli siis minu jaoks täielik üllataja ja jumala okei lugu oli,“ meenutas muusikaproduktsiooniga tegelev rokkar.