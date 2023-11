Korduvalt koroonat läbi põdenud Ago Anderson maadles taas viirusega: iial ei tea, kas läheb hullemaks või üle

Saatelõigu juhatas sisse Marko Reikop, kes uuris Andersonilt, milline tema tervislik seisund praegu on. „Kas sa oled haige või oled juba terveks saanud?“ küsis Reikop saates. „Mul on tunne, et ma olen täitsa terve. Enesetunne on hea ja reibas on olla. Juba tahaks lõbutseda, tööd teha ja kõike muid asju,“ vastas intervjuuga videopildis liitunud näitleja.

Kui koroonaviirus oli 2020. aastal haiglasse viiv haigus, siis kuidas on Andersonil kulgenud koroonaga võitlus 2023. aastal? „Minul on see juba vist kolmas või neljas kord olla haige. Ta (koroona - toim) niimoodi hakkas, et ma ei osanud isegi kahtlustada, et see on Covid - see tuli mulle üllatusena. Reedel oli halb, mängisin etendust, tulin koju, oli palavik. Ikka veel ei olnud mõtet, et on Covid. Aga laupäeval tegime testi igaks juhuks, kuna teatris oli veel inimesi ja siis oli Covid,“ rääkis Anderson, kuidas endal seekord haiguse avastas.