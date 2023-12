Weekend Festival tuleb taas! Festival avalikustas, millised muusikatähed tuleva aasta üritusel esinevad

Weekend Festival annab teada, et sündmuse artistide nimistusse on lisandunud sellised suurnimed nagu Alan Walker, Tiësto, Wade, Miane, Coone ja Dion Visser. Eelnevalt on teatatud, et üles astuvad Timmy Trumpet, Ann Clue, Boris Brejcha, Da Tweekaz, Darude, Deniz Bul, Kanine, Moritz Hofbauer, Showtek, Sub Zero Project, Tungevaag, Vibe Chemistry ja Will Sparks.