„Oled Eesti uus popiidol!“ Türgi saatkond õnnitles Ant Nurhani superstaarisaate võidu puhul

Pärast uhke tiitliga pärjatud saamist sõnas Ant Kroonikale, et tal ei ole sõnu oma võidu kirjeldamiseks. „See viimane lugu, peale Margarethi, perfektne esitus. Kui Mihkel Raud ütles, et kas see saaks paremini olla... Ma lihtsalt üritasin ja tuli, mis tuli. Ma olen südamest tänulik Eesti rahvale, et nad valisid minu „Eesti otsib superstaari“ võitjaks,“ sõnas härda olekuga Ant sõnu otsides ja pisaraid pühkides.