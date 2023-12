Alikale meeldib lugusid halvas tujus kirjutada: saan kogu selle emotsiooni panna laulu sisse

Alika esitles 30. novembril oma debüütalbumi „ALIKA“. Uuelt albumilt leiab 13 lugu ja kõlab nii eesti, inglise, vene kui ka ukraina keel. Kuidas on ukrainlased Alika debüütalbumi vastu võtnud? „Mind jälgivad ka Ukraina inimesed ja ka mõned minu sugulased Ukrainast, kes tegelikult kuulsid laule paar kuud enne albumi ilmumist, kui ma just seda juba valmis tegin,“ rääkis Alika Kroonikale ja lisas, et tagasiside tema debüütalbumile on olnud seni väga hea. Alika sai ukrainlastelt tänusõnu, et ta kirjutas ühe loo ka ukraina keeles. „Minu meelest on hästi oluline ka see ukraina lugu sinna sisse panna,“ sõnas lauljanna.