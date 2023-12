Loomemees Peeter Volkonski on kriitilise meelega: rumalust tuleb võtta kui paratamatust, mida ei ole võimalik likvideerida

Muusik, laulja, lavastaja, tõlkija, helilooja, luuletaja ja laulusõnade autor Peeter Volkonski (69) on mässumeelne mees, kes alati jäänud iseendaks. Peeter tunneb hästi maailma rahvaste kultuure, on laia silmaringiga ja väga uudishimulik. Ta ütleb, et uudishimu ei lase tal vanaks jääda.