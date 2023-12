Aivar Riisalu: tänapäeval on nii, et kui sa räppima ei hakka, siis ei ole sa mitte keegi

„Kõige hullem on see, et kui oled terve elu midagi teinud, siis ei saa rahulikult olla,“ rääkis Riisalu. „Ühel hetkel tegin suurest ärist väljumise ja läksin parlamenti. Selleks hetkeks olin enda jaoks välja mõelnud, kui palju on palju raha. Ma ei taha olla sadu miljoneid pankadele võlgu. Minu jaoks on taluvuse piir oluliselt madalamal kui mõnel suurel tegijal.“

Riisalul on tal hea meel, et Alexela arvatavasti varsti börsile liigub - tal on ettevõttega endiselt emotsionaalne side. „Heiti Hääle (Alexela suuromanik – toim.) kutsusin mina ju 1993. aastal enda juurde tööle. Ütlesin et kütuseäri on õige asi. Talle see sobis. Meie esimene firma oli AS Autokütus, 1995. aastal ühinesime Juhan Kolgi ja Urmas Pasti Alexelaga ja nii see kõik läks. Tundub, et vendadel Häältel läheb hästi,“ lausus ta. „Aga mina enam sellist elu ei tahtnud. Olles 60+, on aeg hakata otsi kokku tõmbama ja tahaks võtta rahulikumalt. Ei saa muidugi öelda, et Mustamäe linnaosa vanema elu väga rahulik oleks.“

Meie Mehega Riisalul hetkel palju esinemisi kavas ei ole, kuid vahepeal tuleb neid ette. „Eesti majanduses on aeg, kus ei lähe kõige paremini. Esimene koht, kust kokku tõmmatakse, on meelelahutus. Suuri bände liiga tihti ei tellita,“ kirjeldas ta. „Minu suureks üllatuseks pole aga noored meid unustanud. Spotify’s on meil üle miljoni kliki. Pidi olema tugev tulemus. Me ikka teeme iga natukese aja tagant uue loo, aga täna on nii, et kui sa räppima ei hakka, siis sa pole mitte keegi. Ma juba hakkasin tiktokkeriks, sest oli vaja Mustamäe kaasava eelarve hääletusele inimesi saada. Panin TikToki klipi üles, et jou... Ja tuli, põmmdi, 150 häält!“

