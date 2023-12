Ant Nurhan oma abikaasa Liinast: ma ei kujuta oma elu ilma temata ette

„Liina oli väga kultuurne õpilane, ta ei olnud väga peoinimene. Liina on keeleliselt andekas. Ta tuli Türki vahetusõpilasena ja leidis endale kohe tööd. Ta õpetas Türgi lastele inglise keelt ja ise õppis samal ajal türgi keelt. Ma käisin tema juures Ankaras. Kui Liina sõitis Eestisse ülikooli lõpetama, siis ma tulin ka - esialgu kolmeks kuuks,“ avaldas Ant Kroonikale antud intervjuus .

Kaks aastat elasid nad koos ja siis tegi Ant Liinale abieluettepaneku. Paar abiellus 2018. aastal Türgis. „See oli hästi tavaline Türgi pulm, kus oli päris palju inimesi ja me lihtsalt panime pidu. Liina sugulased tulid ka Türki,“ ütles Ant.

„Ma ei kujuta oma elu ilma Liinata ette. Ta on hästi tore inimene ja tal on kõige ilusam süda. Liinalt ei tule mitte ühtegi halba mõtet. Ta on väga toetav ja hästi-hästi töökas. Ta püüab alati parem inimene olla.“