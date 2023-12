Kas võitja on juba nii selge? Rahvusvaheliste fännide hääletusel on võimsalt ette rebinud üks Eesti Laul 2024 võistluspala

Visates pilgu peale kolme päevaga tekkinud edetabelile, siis selgub, et välismaised Eurovisioni huvilised ei hinda eriti kõrgelt lugusid, mida žürii automaatselt finaali saatis. Viie finalisti seast on kõige kõrgemal positsioonil Daniel Levi pala „Over The Moon“, mis on neljandal kohal. 1400 hääletaja seast on Danieli pala oma lemmikuks märkinud 6,7% hääletanutest.

Teistest automaatselt finaali pääsenud artistidest on paremuselt teine Soome bänd Brother Apollo, kes on seitsmendal kohal. Carlos Ukareda on 14. positsioonil, Nele-Liis Vaiksoo võistluslugu ning Uudo Sepa ja Sarah Murray duett on paremusjärjestuses kohe Ukareda järel.

Kogu edetabelit juhib ülivõimsalt eelmisel aastal Eesti Laulul teiseks jäänud OLLIE, kelle tänavune võistluslugu „My Friend“ on saanud pea 30% häältest. Teisel kohal on 5Miinuse ja Puuluubi ühine pala „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“, mis on noppinud 15% häältest, ning esikolmikusse mahub ka Eesti Laulu debüüti tegev Cecilia, kelle pala „FOMO“ on saanud 12% häältest.