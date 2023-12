TV3 ehk telekanal, mille vaatajad on hoopis nutiseadmes ja prioriteet on reklaam? Telekanali juht Signe Suur selgitab, mis toimub TV3 reitingutega

TV3 saated ei ole Kantar Emori koostatavas iganädalases vaadatuimate saadete edetabelis juba pikalt figureerinud. Viimati ületati kümne vaadatuima saate latt juulis, kui telekanali vahendusel sai vaadata Rally Estonia esimest kiiruskatset. See meelitas telerite ette Kantar Emori andmetel 71 000 silmapaari. Kogu aasta arvestuses edetabelit vaadates vaatab TV3 rindel vastu aga kurb seis: nimetatud ralliülekanne on ainus selle telekanali saade, mis on sel aastal edetabelisse mahtunud.

TV3 reitingud kerkisid teemana üles juba septembris. Kroonika uuris tollal telekanali juhilt Signe Suurelt, miks pole kanali saated edetabelis ka tollal äsja alanud sügisesel telehooajal. Sellele vastas Suur, et telehooaeg on alles alanud. „Ma arvan, et kõik on veel ees. Küll need reitingud tulevad!“ oli ta toona kindel.