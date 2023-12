Viimane eeter läheneb! „Aktuaalse kaamera“ ilmateadustaja Siret Tuula paljastab, miks ta teletööga lõpparve teeb

„Tunnen, et vajan rohkem vabadust, et tegeleda oma kahe kire, näitlemise ja laulmisega. Selline range graafiku järgi elamine ja enda kinni panemine nii pikaks perioodiks hakkas juba igapäeva toimetusi segama, isegi kui see oli vaid mõnel päeval nädalas. Ajaline surve oli minu jaoks liiga suur ja õhtute planeerimine läks keeruliseks,“ räägib Siret.

Telekaamerate ees esinemine pole Siretile midagi uut. Aastate eest laulis ta punkansamblis Fucktor, ta on osalenud „Eesti otsib superstaari“ lauluvõistlusel ja jõudnud Soome hittsaates „The Voice“ poolfinaali. Hoolimata esinemiskogemusest tunnistab ta, et ilmateadustajana tehtud proovitöö oli tema jaoks pingeline: „Tundus, et see on kõige raskemaid asju, mida olen teinud. Seal on nii palju uut. Justkui autoga sõitma õppimine,“ rääkis Siret Kroonikale.

2020. aastal lahkus ETV ekraanilt ilmateadustaja Triin Tuula. Kas Triin ja Siret on omavahel ka sugulased? „Seoses Triin Tuulaga on mul saanud palju nalja. Tihti arvatakse, et oleme õed või muud moodi sugulased,“ rääkis Siret. „Tegelikult ei ole ja ma ei ole temaga kunagi kohtunud. Meid ühendab ­ainult perekonnanimi.“