ÜLEVAADE | Kas keegi saab 5Miinusele vastu? Selgus, milline Eesti Laul 2024 võistluspala läheb eestlastele enim peale

Selleks et suuremat pilti näha, võtsime võrdlemiseks nädal tagasi avalikustatud laulude kuulamis- ja vaatamisnäitajad nii YouTube’is kui ka Spotify platvormil. Milline Eesti Laul 2024 võistluspala on netirahva arvates kõige kuulatavam? Kas esialgne „edumaa“ on tingitud hoopis artisti tuntusest ja turundajate heast tööst?