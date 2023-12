Gerd Kanter: harrastajad ei peaks kohe maratoni jooksma või Ironmani tegema. Hea enesetunne ei käi ekstreemspordiga käsikäes

Kui alustada kohe väga raskest plaanist, millele on eelnenud mitte kõige tervislikum eluviis, näiteks suitsetamise ja muude meelemürkidega käsikäes, siis läheb kehal päris pikalt aega, et uue liikumisrütmiga harjuda. Seetõttu tasubki rahulikult minema hakata ja järjepidev süsteem on hästi tähtis. Oluline on, et paigas oleks ka treeningu ja puhkamise tasakaal. Kui me oleme magamata, kui meil on kõht tühi, siis tegelikult treeningust suurt kasu ei sünni. Ja teine oluline asi, et treeningrutiin jääks püsima, on see, et tuleks leida endale treeningkaaslane, olgu see siis näiteks abikaasa või mõni sõber. Väga tihti pole inimestel piisavalt iseloomu, et treeningutega üksinda alustada. Aga kui on treeningkaaslane või sõber, kellega koos trennis käia, siis on see ka kui sotsiaalne kogunemine, mille käigus saab trenni teha.“