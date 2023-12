Gerd Kanter: vahel tuleb põhjas ära käia, et mõista, mis on hästi minemise väärtus

„Eks vahel tuleb ka põhjas ära käia, et paremini mõista, mis on hästi minemise väärtus ja et see ei ole iseenesestmõistetav. Enamasti me oskame aru saada olukordadest, kui meil läheb halvasti, aga kui meil on hästi, siis ei oska seda alati väärtustada. Ma arvan, et see on perspektiivi küsimus ja tuleb sellest, et me tihtipeale kipume asju analüüsima ainult siis, kui meil läheb halvasti,“ jätkab ta.