Merle Palmiste meenutab elu õõvastavamat lõhna: kõik oli külm, leinameeleolu ja see kampsi hais...

Merle tunnistab, et elu jubedaim lõhn pärineb tema lapsepõlvest ning on seotud surmaga. „Olin siis väike tüdruk, kui mu ema isa ehk vanaisa suri. Olime Rakveres ja see oli aeg, kui kadunukest hoiti kodus ja teda määriti kampriga. Mäletan, et istusin ema süles, kõik oli külm, leinameeleolu, ja siis see kampsi hais. Aga jah, sellise lapsepõlvetrauma ma sain,“ meenutab ta.

1. novembril tähistas Merle Biblioteqi salongis kaht sündmust: oma 53. sünnipäeva ja enda loodud luksusliku nišiparfüümi „Diva“ esitlust. Eestis pole varem keegi oma signatuurlõhna välja andnud – Palmiste on esimene!

Palmiste rääkis Kroonikale antud videointervjuus, et tema sünnipäeva esimene pool möödus imeliselt. Palmiste jõudis enne suurt sünnipäeva- ja esitluspidu käia Stockmannis, kus esitles lõhnagurmaanidele oma parfüümi. „Inimestega suheldes läks väga toredasti,“ kinnitas Palmiste.

Kingitustest rääkides avaldas Palmiste, et kõige suurem kink on see, et teda ümbritsevad tema inimesed. „Kõige suurem kingitus on minu jaoks see, kui mu sõbrad ja tuttavad leidsid aega, et tulla ja olla kohal,“ ütles Palmiste tänulikkusega.

Oma sünnipäeval esitles Merle Palmiste oma esimest parfüümi „Diva“. Tema säravast isiksusest sai inspiratsiooni Eesti esimene parfümeer Tony Veiler. Palmiste oli esimene, kes lõhnameistrile kirjutas ja temaga koostööni jõudis. „Lugesin ühest ajakirjast Tonyga intervjuud ja siis sattusin Stockmanni, kus üks neiu soovitas, et „vaadake, need on meie Eesti parfüümid“. Mina siis nuusutasin ning Stockmannis sündiski mul otsus Tony number üles leida ja talle helistada.“ Palmiste sõnul jätkus tal ja Tonyl esimest korda kohtudes juttu kauemaks ning seejärel hakkasid nad mõtlema, milline võiks Merle parfüüm olla.

Palmiste tõdes, et Tony Veilerile esimest korda helistades ei olnud tal konkreetset plaani ega koostööpakkumist. „Mõtlesin, kas ta mind üldse ära kuulab... Ja nii see läks. Ma ütlesin Tonyle, et ma ei taha tavalist ja lihtsat lõhna – neid on ju nii palju!“ meenutas Palmiste, et soovis erilist lõhna.