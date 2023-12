Karl Madis ja tema noor elukaaslane Maris soovisid suhet alguses ka lähedaste eest saladuses hoida: põhjus oligi vanusevahes!

Maris tõdes, et avastas Karli läbi muusika. „Kunagi sa bändiga kuskil esinesid ja me koos õe ja sõbrannaga kogemata sattusime sinna teid kuulama,“ rääkis Maris intervjuus Kroonika Kodu-erile ja vaatas Karlile otsa. „Pärast kontserti sattusime põgusalt juttu rääkima ja sestpeale jäime suhtlema. Mina selles mõttes Karavani ja Karli ikkagi juba ammu teadsin – olen Karavani jõululaulude saatel üles kasvanud. Aga miks just Karl? Lapsepõlves olin, jah, kuulnud Karavani jõululaule, aga kui me kontserdil, kus Karl esines, olime õega ära käinud, hakkasime tema muusikat rohkem kuulama.“

Maris lisas, et nad olid Karliga enne suhte algust juba mitmeid kordi kohtunud ja kirjavahetuses olnud. „Me alguses mõtlesime, et ei tule oma suhtega kunagi välja – et saamegi vahepeal lihtsalt salaja kokku. Et Karl ei räägi sellest oma lastele ja mina oma perele. (Muheleb.) Aga lõpuks vaatasime, et päris nii ikka ei saa – et siit tuleb midagi muud.“

Mis oli põhjuseks, et nad otsustasid oma suhet varjata? „Põhjus, miks me ei julgenud alguses oma suhtest oma lähedastele rääkida, oligi vanusevahes,“ vastas Maris.

Küsimusele, mis neid teineteises võlub ja paelub siiani, vastas Maris: „Pisikesi detaile on nii palju, mis töötavad. Mina alustaksin sellest, et Karl on ülimalt hooliv ja südamlik inimene. Ja nüüd, kui Tibu (Carl-Matheo - toim.) meie ellu tuli, ütlesin talle, et ma armastan teda veel tuhat korda rohkem! Näha seda, kuidas mees hoolitseb oma lapse eest, kuidas ta teda hoiab ja hellitab – see on ikka hoopis midagi muud.“