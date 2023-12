Desiree Mumm avaldas kompleksi oma kehaga: ikka võiks olla midagi kas vähem või rohkem

Kroonikale antud intervjuus mõlgutab Desiree oma mõtteid selle osas, milliseid komplekse on ta seoses oma kehaga tundnud. „Ma ei tea ühtki naist, kes oleks alati oma kehaga rahul. Mina pole ka erand. Ikka võiks olla midagi kas vähem või rohkem. Võiksin olla viis kilo kergem,“ lausus ta usutluses.

Tal on ka välja kujunenud oma viis, kuidas end seksikana tunda. „Mina tunnen end seksikana siis, kui olen enesekindel, endaga tasakaalus. Füüsiliselt on vaja end hästi tunda ja välimus peab olema sätitud. Ma ei tunne ennast dressipükstes seksikana. Naiselik välimus peab olema – kontsad, kleit ja suured lokid. Naiselikkus annab võimu,“ on Desiree kindel.