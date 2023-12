FOTOD | Milline hurmur! Kaire Vilgatsi poeg sai täisealiseks: kui kiiresti see saabus

„Olen su üle äärmiselt uhke, Miki! Soovin sulle jaksu unistuste poole püüdlemisel, õnne tippude vallutamisel, häid sõpru ja palju armastust! Oled kallis,“ kirjutas Vilgats südamlikus postituses.

Vilgats rääkis „Ringvaatele“ oktoobrikuu keskpaigas, et tema elus hakkas kõik paremaks minema pärast emaks saamist. „Lapsed hakkavad sind ikkagi õpetama. Lapsed ikkagi õpetavad, et ainult mina ei ole mingisugune kogu maailma keskus ja egotsentrilisus on täiesti mõttetu asi. Nemad õpetavad tolereerima, nägema laia pilti,“ selgitas ta.

Kairel on endise kaasa Johannesega kolm last: Alfred (19), Mihkel (18) ja Karin (14). Oktoobri keskpaigas tuli avalikkuse ette uudis, et Johannesel sündis Aveli Jänesega ühine laps. Küsimusele, kuidas neil kärgpere toimib, vastas Kaire: „Me saame hästi läbi nii Johannese kui Aveliga. Aveliga ei ole südamesõbrannad, aga jõulude ajal käisid nad meil. Neil on väga tore suhe. Mul on hea meel nende pärast. Mul on ka väga hea meel, et nad saavad lapse. Meie tütar väga lootis, et talle tuleks õde. Praegu tal on kolm venda ja nüüd saab neljanda, mis on muidugi ka tore,“ rääkis Kaire möödunud suvel Kroonikale antud intervjuus.

Kaire ja Johannes olid abielus olnud kuus aastat. „Vanem poeg ütles kohe, et kui sünnib tüdruk, paneme talle nimeks Karin.“ Teise poole nimest nuputas Kaire: „Ma ise ka mõtlesin, et ma ei ole taolist nime varem kuulnud. Siis tuli välja, et kellegi klassivend oli sama nimega – aga see oli vist olnud ikka nõrga g-ga.“ Nimi Kerti oli Kairel selleks ajaks mõtteis juba kinnistunud, nii et loobuda ta sellest enam ei tahtnud. „Minu arvates on see ikka tüdruku nimi!“ ütles Vilgats toona Kroonikale.