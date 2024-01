SEKSIKAS KLÕPS | Kristina Pärtelpoeg heitis riided seljast ja poseeris pesus

Värskel fotol on 29-aastane Pärtelpoeg avalikkuse ees paljam kui kunagi varem. Tema keha katab vaid heleroosa pitspesu ja oversized pintsak. Viimase riideeseme tõttu viskab suunamudija postituse pealkirjas nalja, et tegemist on business casual riietusega. Pärtelpoja välimusele annab vunki juurde tema uus soeng - nimelt otsustas muidu musta värvi patsidega ringi käinud naine, et tahab mõnda aega heledamate juustega olla ning lasi enda naturaalsetesse juustesse punuda helepruunid patsid.