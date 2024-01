Euroopa kultuuripealinna aasta puhul astuvad Eesti Laulu poolfinalistid võistlustulle Tartus

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 teabe- ja turundusvaldkonna juhi Marili Vihmanni sõnul on oluline, et Tartus ja Lõuna-Eestis toimuks suurüritusi, mis traditsiooniliselt on Tallinnas. „Eesti Laul on hea näide sellest, kuidas Tartu 2024 toob kokku sündmuseid erinevatest Eesti paikadest, et koos pidutseda ja tähistada Euroopa kultuuripealinna tiitliaastat.“