Rahvas otsustagu! „Kinoteatri õhtuse vööndi“ eetrisse laskmise jaoks kogutakse allkirju

„Kinoteater on minu meelest kvaliteetne satiir. See on loomulikult väga individuaalne ja igaühel on oma arvamus. Ent arvamuste üleselt tundub mulle, et kõnealuses saates käsitleti ühiskondlikult olulisi teemasid. Satiir on karm. Kõik ei saagi sellest aru, sest üldiselt tehakse nalja just täpselt nende üle, kes sellest aru ei saa,“ kirjutab rahvaalgatuse algataja Robert Lehtma.

Mehe sõnul ei saa satiirist tavaliselt aru need inimesed, kes täiesti ausalt ennast kritiseerida ei julge või ei oska. „ERR-i otsus saate viimast osa mitte eetrisse lubada on selge tsensuur, sest solvuti. Kui poleks, mida kritiseerida, poleks ka kriitikat – oleme enda ja enda tehtud töö kvaliteedi suhtes ausad. Seetõttu nõuan mina isiklikult, et ma saaksin seda näha, ja kui keegi ERR-i juhtkonnast end puudutatuna tunneb, siis peaks olema võrdlemisi vaba voli sealt tagasi astuda,“ tõdeb Lehtma.

ETV peatoimetaja Urmas Oru rääkis Delfile, et Kinoteatril viimasel saatel puudus selge fookus. „Jäi täpselt arusaamatuks, kus see suur probleem peitub ja kes siis selles kõiges süüdi on,“ selgitas ta ERR-i ohtra kriitikaga üle valanud sketši keelamist. „Ühelt poolt tundus, et kõik allpool juhatust on tublid, aga ikkagi on kõik justkui halvasti. Kui stsenaariumit lugeda, siis kas mina peatoimetajana olen hea või paha?“ küsis ta ja lisas, et sketš ei pakkunud esile toodud muredele lahendusi.

Teiseks sõnas Oru, et Kinoteater kritiseeris töötajaid nimeliselt ja toetus oma kriitikas anonüümseks jäänud ERR-i insaideritele. „Need insaiderid väidavad näiteks, et ei tea nõukogu liikme Viktor Trasbergi tegemistest mitte midagi, kuid Trasberg on kahtlemata üks toimekamaid ja asjalikumaid nõukogu liikmeid.“