SÜDAMLIK KAADER | Bruce Willise tütar näitas dementsusega võitlevat isa

Scout kirjutas pildijada alla, et on olnud suurejooneline aasta. „Teretulemast rõõmuküllusesse,“ lisas ta.

Willise perekond sai 2023. aasta alguses ehmatava uudise osaliseks, kui selgus, et maailmakuulsal näitlejal on frontotemporaalne dementsus. Haigusega kaasnevad Alzheimeri tõvega sarnased sümptomid, sealhulgas ka mälukaotus ja suhtlemisprobleemid. Alates diagnoosi teadasaamisest on Willise perekond küll avameelselt näitleja haigusest rääkinud, ent pilte ja videosid temast on jagatud pigem tagasihoidlikult.