Üle 70 aasta vanused Sharon ja Ozzy Osbourne ei tunne enam vajadust seksida: kas me ikka peame?

Alles kolm aastat tagasi kiitles Sharon saates The Talk, et tema ja Ozzy seksivad umbes kaks korda nädalas. „Seda jääb vähemaks. Varem oli seda kolm korda päevas, kuid nüüd palju vähem. Ütleme nii, et paar korda nädalas, mis on normaalne pika-pika suhte puhul,“ nentis ta toona.

Nüüd on aga Sharoni ja Ozzy suhe muutunud ning Daily Maili vahendusel andis naine värskes intervjuus mõista, et seks tema ja Ozzy suhtes suurt kaalu enam ei oma. Küsimusele, kas ta abikaasaga ikka veel seksib, vastas Sharon: „Oh, kas me ikka peame? Kas tõesti?“

Endine X Factori kohtunik Sharon on jäänud oma abikaasa Ozzy kõrvale ka ajal, mil rokkar seksisõltuvuse tõttu ravil oli. Ozzyl on olnud Sharoniga abielus olles mitmeid afääre, sealhulgas ka oma juuksuri, koka, kahe massööri ja venelasest teismelisega. Daily Starile põhjendas Sharon, et sõltuvusgeen on Ozzyl lihtsalt nii tugevalt sees ning moodustab suure osa tema isiksusest. „Pole ühtegi asja, millest [Ozzy] sõltuvuses ei oleks,“ muigas ta.

Ozzy abiellus Sharoniga 1982. aastal ning abikaasat on ta nimetanud enda päästeingliks. Kunagise Black Sabbathi mänedžeri Don Ardeni tütar Sharon oli Ozzy sõnul just see, kes Sabbathist välja visatud ning üsna mülkasse vajunud Ozzy jälle vee peale tõmbas, olles talle erinevate võõrutusravide ajal toeks. Hiljem hakkas Sharon oma isa jälgedes mänedžeriametit pidama ja Ozzy soolokarjääri kujundama.

Ozzy Osbourne’iga on Sharonil kolm last: Aimee Rachel (40), Kelly Lee (39) ja Jack (38).