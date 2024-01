Näitleja Karl Robert Saaremäe: olen mõistnud, et kui üldse kellelegi näidata oma tõelisust, siis on see ema

„Oleme üksteist näinud nõrgematel ja tugevamatel hetkedel. Meil on kokkulepe, et mängime avatud kaartidega ja nii pole me kunagi midagi varjanud. Olen mõistnud, et kui üldse kellelegi näidata oma tõelisust, siis on see ema,“ nentis Saaremäe.

Saaremäe rääkis 2020. aastal Kroonikale antud intervjuus, et tema vanemad Üllar Saaremäe ja Tiina Mälberg on mõlemad ta parimad sõbrad. „Ma tahan, et neil elu õnnelikult läheks. Püüan oma jõu ja nõuga aidata, nii palju kui oskan. Mõtlen, et Üllar Saaremäe, kes on läbi elu lugenud nii palju suurt kirjandust, maailmaklassikat, peab nüüd riigikogus lugema jäätmekäitlusseadusi! Olen sirvinud ta laual pabereid ja mõelnud: oh issand, miks sa oma kirega seda teed! Aga parem möllaku seadustega vana õiglane punkar, kes tahab Eesti elu paremaks teha. Nii olin ka uhke, kui Üllar valiti riigikokku,“ rääkis Saaremäe.

„Emaga oli üks „kõige!“-hetki tema kõrval filmi „Ema“ esilinastusel. Ja sealt edasi, kui ta oma nimiosa eest tunnustati Eesti aasta filminäitlejannaks ja film valiti saata Eestist ka Oscari kandidaadiks. Ma olen terve elu teadnud, et minu ema on maailmatasemel näitleja! Siis tundsin, et tema on nüüd saanud, mida ta on ammu väärinud. Ta ise ei ole seda ehk alati teadnud-uskunud, sest ta ei mängi Draama- või Linnateatris. Kõik need aastad suuri rolle, aga perifeerses Rakvere teatris.“