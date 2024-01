Kaire Vilgats rinnavähist: operatsioonipäeval ma ei teadnud, millega see kõik võib lõppeda

Vilgats avaldas, et sotsiaalmeediasse postitatud kaadril, mis on tehtud 10. detsembril, oli tal veel rinnavähk. Tänaseks on see möödanik.

Lauljanna rääkis „Ringvaates“, et saanud rinnavähi diagnoosi, otsustas ta kohe seda Eesti rahvaga jagada. „Kui tuli teade, et minuga on kõik hästi, siis ma kindlasti jagan seda. Juba siis oli algusest teada, et see on nullstaadiumi vähk, ja see on üsna tõenäoline, et see on ravitav. Tahtsin lihtsalt inimestele teada anda, sest see oli puhas juhus, et ma sinna (sõeluuringule – toim) läksin,“ rääkis Vilgats.