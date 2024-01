Taani saab täna endale kuninga! Kopenhaageni südalinna koguneb teda tervitama kuni 150 000 inimest

Täna ongi see päev, mil võimuvahetus ka ametlikult vormistatakse. Kui näiteks kuningas Charles III kroonimine oli Londonis suur sõu, siis Taanis on selline üritus tunduvalt tagasihoidlikum.

Toimuvad kinnised üritused, asjaosalised sõidavad autokolonnis läbi linna ja hiljem tervitab värske kuningapaar rahvast Christiansborgi palee rõdult. Viimati mainitu peaks aset leidma kella 16 paiku.

Taani väljaanne BT kirjutab, et politsei hinnangul võib südalinna toimuvat uudistama tulla kuni 150 000 inimest. Politsei on väljas suurte jõududega, et kord oleks tagatud.

Loomulikult on sündmus toonud kaasa suured liiklussulgemised. Südalinna autoga trügida ei tasu, manitseb ka politsei. Linnas on ülev meeleolu, kõikjal on väljas ka Taani riigilipud.

Kuninganna Margrethe teatas aasta lõpus, et loovutab trooni oma pojale. Ta oli selleks hetkeks võimul olnud 52 aastat.

Kuninganna sõnul on praegu õige aeg vahetuseks. Otsust on mõjutanud ka tema kehv tervis, sealhulgas mullu tehtud seljaoperatsioon.

„Aeg möödub ja tervisemured suurenevad. Ma ei tule enam samamoodi toime nagu varem,“ nentis ta.

Ajaleht Berlingske kirjutab, et oma valitsemisajal õnnestus kuningannal säilitada toetus kuningakojale. „Riik ei ole leinas. Täna on pigem pidupäev, mil taanlased saavad kuningannale austust avaldada. Samal ajal saab ta ise austust vastu võtta ja tähistada, et võimul on uus kuningas ja kuninganna,“ seisab nende juhtkirjas.

Praegu veel kroonprints Frederik (55) oli kunagi tuntud tõelise peoprintsina. See tiitel saatis teda 1990-ndate alguses, kuid hiljem hakkas ta elu tõsisemalt võtma. 1995. aastal sai ta Aarhusi ülikoolist magistrikraadi politoloogias. Aastakese jõudis ta õppida ka Ameerika Ühendriikides Harvardi ülikoolis varjunime Frederik Henriksen all.

2000. aasta olümpiamängude ajal kohtus Frederik ühes Sydney baaris advokaaditaustaga Mary Donaldsoniga. Nad abiellusid 2004. aastal ja neil on neli last: Christian ja Vincent ning Isabella ja Josephine.

Pikemalt saab printsi taustast lugeda SIIT.