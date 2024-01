„Kuidas see laul poolfinaali jõudis?“ Andrei Zevakin võttis Eesti Laulu võistluspalad pihtide vahele

Esmalt võttis Zevakin oma videos ette poolfinaalide toimumise. Kaks aastat tagasi tegi ERR lausa neli veerandfinaali, et kahte poolfinaali pääsevad lood välja selgitada ja siis omakorda finaali, et Eesti esindaja Eurovisionil välja valida. See aasta toimub 15 osalejaga vaid üks poolfinaal ning finaalis võtavad mõõtu sinna juba automaatselt pääsenud viis lugu pluss veel viis, kes poolfinaalist edasi saavad.

„Raha on vist väheks jäänud, siuke tunne,“ sõnas Andrei video alguses. „Väga veider. Absoluutselt ei ole aus teiste osas, isegi finalistide osas, et nad otse edasi said. Kas need lood on üldse seda väärt, et nad otse finaali said?“ arutles Eesti Laulu veteran tänavuse võistluse korraldusliku poole üle ja lisas, et talle see ei meeldi.