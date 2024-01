„Läksin kutsest isegi pabinasse.“ Laura Põldvere meenutas põnevat seika Eurovisionil käimisest

Lauljanna meenutas värskes Kroonikas, et neid koheldi Ukrainas väga sõbralikult mõlemal korral, kogu õhkkond oli soe ja kodune ning toidud – need olid nii maitsvad, et viisid keele alla. Järgnev juhtum on Laural selgelt meeles esimesest Eurovisionil-käigust ja meenub talle Kiievi peale mõeldes iga kord.