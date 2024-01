SUUR PUNKTITABEL | Kes peaksid Eesti Laulu poolfinaalist edasi pääsema rahva, kihlveokontorite ja rahvusvaheliste fännide arvates?

Menu rahva seas

Siin kategoorias on võetud arvesse seda, kui palju inimesed on võistluslugusid kuulanud. Arvesse on võetud Spotify ja Youtube’i statistika. Viis päeva enne poolfinaali on Spotify Eesti TOP 50s ainult 5MIINUSE ja Puuluubi ühine võistluspala, mis hoiab edetabelis lausa esimest kohta.